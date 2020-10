Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette recrue estivale, Tuchel est fixé !

Publié le 26 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Moise Kean a inscrit son premier doublé avec le PSG contre Dijon samedi soir (4-0), et a envoyé un message à Thomas Tuchel.

En quête d'un renfort offensif pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Tuchel a vu débarquer Moise Kean dans les dernières heure du mercato. L'international italien débarque sous la forme d'un prêt après une saison mitigée du côté d'Everton. Polyvalent et capable d'évoluer à tous les postes sur la ligne d'attaque, Moise Kean a inscrit ses deux premiers buts contre Dijon (4-0) et en a dit plus sur son poste.

Kean se prononce sur son poste