Mercato - PSG : Pochettino ne se fait pas d’illusions pour son avenir…

Publié le 3 février 2022 à 22h20 par La rédaction

Certaines informations de médias français indiquent que Pochettino avait fait savoir à MU qu’il était prêt à signer en janvier. Décryptage.

Selon certaines informations de Foot Mercato , Mauricio Pochettino aurait de nouveau fait savoir à Manchester United qu’il était prêt à venir dans le courant du mois de janvier, la situation de Ralf Rangnick étant plutôt incertaine.

Son départ n’est qu’une question de timing

Si ces informations s’avèrent exactes, elles confirment de manière claire que d’une part l’entraîneur argentin était convaincu que le PSG ne l’aurait pas retenu si MU était prêt à le faire signer, et que d’autre part il ne sera plus sur le banc de touche du PSG l’an prochain. Elles laissent aussi ouvertes la question de son avenir à court terme, car l’envie de départ de Pochettino apparaît telle qu’elle interroge forcément sur la fin de saison et sur son autorité sur le groupe alors que se profilent des échéances très importantes en C1. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait plausible que le PSG ait regardé pour une solution intérimaire cet hiver, en attendant une signature de Zidane en juin, mais qu’il n’ait pas trouvé l’option idyllique. Pour l’instant…