Mercato - PSG : Pochettino a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 3 février 2022 à 19h10 par A.M.

Bien que son contrat court jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino n'aurait plus aucun doute concernant son avenir qui s'écrira loin du PSG à moyen terme.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG n'est plus un sujet tabou en interne. Il faut dire qu'entre le manque de cohérence tactique, et surtout le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant en Premier League, le club de la capitale envisage clairement une séparation avec son entraîneur, notamment pour enfin pouvoir attirer Zinedine Zidane. De son côté, Mauricio Pochettino serait également lassé de la situation entre les critiques et la gestion en interne.

Pochettino veut partir à la fin de la saison.