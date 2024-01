Mercato - PSG : Paris active deux nouvelles pistes

Hugo Chirossel

Bien que Lucas Beraldo soit arrivé en provenance de Sao Paulo, le PSG est privé depuis le début de la saison de Presnel Kimpembe, tandis que Milan Skriniar sera indisponible pendant au moins trois mois. Dans ces conditions, le club de la capitale est à la recherche d’un défenseur central et a activé deux nouvelles pistes en ce sens.

Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo, recruté contre 20M€ en provenance de Sao Paulo, le PSG a un problème en défense. En effet, les Parisiens sont privés depuis près d’un an de Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, l’international français est toujours indisponible.

Le PSG s’intéresse à Llorente

Désormais, Luis Enrique doit se passer de Milan Skriniar, touché à la cheville et qui sera absent plusieurs mois. Le PSG veut donc recruter un autre défenseur central lors de cette période de mercato hivernal. Dans cette optique, les dirigeants parisiens s’intéressent notamment à Diego Llorente, prêté à l’AS Rome par Leeds.

Deux nouveaux joueurs dans le viseur du PSG

D’après les informations de L’Équipe , le PSG a pris des renseignements concernant deux autres pistes dans sa quête d’un défenseur central. L’une d’elles mène à Nayef Aguerd, lié à West Ham jusqu’en juin 2027, qu'il a rejoint il y a un an et demi en provenance du Stade Rennais. La deuxième concerne Maxence Lacroix, âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2025 avec Wolfsbourg.

Le PSG a une enveloppe de 20M€