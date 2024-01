Mercato - PSG : Avec 20M€, Paris galère pour un transfert

Thibault Morlain

La blessure de Milan Skriniar a chamboulé les plans du PSG pour ce mercato hivernal et voilà que le club de la capitale se serait remis en quête d’un défenseur central après l’arrivée de Lucas Beraldo. La recherche est donc lancée à Paris et pour Luis Campos, il faudrait faire avec un budget de 20M€. Mais entre ces moyens et les objectifs du PSG, difficile de trouver chaussure à son pied…

Alors que Lucas Beraldo a été la première recrue du PSG cet hiver, d’autres renforts sont attendus d’ici la fin du mois de janvier à Paris. Pour étoffer l’effectif de Luis Enrique, il est ainsi question de l’arrivée d’un milieu de terrain, d'un arrière droit, mais aussi d'un défenseur central. Malgré l’arrivée de Beraldo, le PSG cherche encore à ce poste compte tenu de la récente blessure de Milan Skriniar, absent pour plusieurs mois. Faisant un point sur ce dossier ce mercredi, RMC a notamment révélé que Luis Campos avait une enveloppe de 20M€ pour trouver l’heureux élu.

Le PSG n’a pas assez pour recruter qui il veut ?

Le PSG a encore du temps pour obtenir ce qu’il veut, mais avec 20M€ de budget, ce n’est pas simple pour recruter un joueur à la hauteur des espérances à Paris. Ainsi, comme expliqué par RMC , jusqu’à présent, le PSG s’est cassé les dents sur plusieurs dossiers. Le dossier Edmond Tapsoba aurait ainsi été ouvert, mais le Bayer Leverkusen réclamerait plus que les 20M€ dont dispose le club de la capitale pour le Burkinabé.



Suivi également par le PSG depuis plusieurs mois maintenant, Leny Yoro ne viendra également pas en ce mois de janvier. Là encore, ça bloquerait d’un point de vue financier puisqu’avec 20M€, l’actuel 1er de Ligue 1 n’a pas ce qu’il faut pour espérer convaincre le LOSC de lâcher son joyau.

La solution Llorente pour le PSG ?

Le PSG serait également frustré pour une autre piste menant en Ligue 1 : Jean-Clair Todibo. Aujourd’hui à l’OGC Nice, l’international français serait voulu par plusieurs cadres de Luis Enrique. Mais cela n’ira pas plus loin puisque ce dossier Todibo n’aboutira pas cet hiver. Pour le PSG, il faut donc regarder ailleurs et la solution pourrait se trouver à l’AS Rome. Ces dernières heures, la piste menant à Diego Llorente, que Luis Enrique connait bien, a pris de l’ampleur.