Mercato - PSG : Signer à Paris, c’est hors de question pour cette star ?

Thibault Morlain

Après Lucas Beraldo, le PSG chercherait un milieu de terrain en janvier. Profitant de l’intérêt du Bayern Munich pour Nordi Mukiele, le club de la capitale aimerait récupérer Joshua Kimmich. Polyvalent, l’Allemand serait une énorme recrue pour Luis Enrique. Toutefois, Kimmich serait très loin de débarquer au PSG. D’ailleurs, son transfert à Paris serait quasiment à oublier et ce pour différentes raisons.

Le PSG a démarré fort son mercato hivernal avec l’arrivée de Lucas Beraldo dès le 1er janvier. Maintenant, le club de la capitale travaillerait pour amener d’autres joueurs à Luis Enrique. Compte tenu de la blessure de Gabriel Moscardo, il est question du recrutement d’un milieu de terrain. En ce sens, alors que le Bayern Munich pense à Nordi Mukiele, le PSG voudrait que Joshua Kimmich fasse le chemin inverse et débarque à Paris. Mais cela ne serait pas aussi simple que cela…

Mercato - PSG : Une clause inattendue négociée pour ce transfert à 22M€ https://t.co/f1gWyo5jyo pic.twitter.com/Ze0WtrEy77 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Pas de départ cet hiver pour Kimmich

Tandis que le Bayern Munich ne serait clairement pas chaud à l’idée de se séparer de Joshua Kimmich cet hiver, le principal intéressé ne penserait également pas à un départ en ce mercato de janvier. En effet, selon les informations de Sky , Kimmich n’aurait pas l’intention de quitter le Bayern Munich durant ce mois de janvier.

Le PSG pas une possibilité pour l’avenir ?

En revanche, pour Joshua Kimmich, un départ du Bayern Munich pourrait intervenir l’été prochain, quand il n’aura plus qu’un an de contrat en Bavière. L’Allemand ne serait pas totalement heureux dans son club et il pourrait donc tenter sa chance à l’étranger. Aucune discussion n’étant en cours pour une prolongation, Kimmich pourrait alors être vendu. Une chance à saisir pour le PSG ? Comme expliqué par le média allemand, en cas de transfert à l’été 2024, le joueur du Bayern Munich donnerait sa préférence à un départ vers la Premier League ou la Liga plutôt que le PSG. Coup dur pour les Parisiens…