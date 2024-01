Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid snobe Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler alors que la star du PSG est actuellement dans sa dernière année de contrat et peut donc s’engager avec le club de son choix. Du côté du Real Madrid, on ferait néanmoins abstraction des rumeurs, en particulier dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Quelle sera la décision de Kylian Mbappé pour son avenir ? Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant du PSG est maître de son destin et se retrouve au cœur de toutes les rumeurs. Comme révélé par le10sport.com, aucune décision n’a encore été prise, la position qu'affiche d’ailleurs l’entourage du joueur ces derniers jours. Une réponse directe aux informations divulguées par Foot Mercato.

Mercato - PSG : Le Qatar annonce un accord pour Mbappé https://t.co/yzp61zzsS4 pic.twitter.com/0XvZKldL5J — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Mbappé au Real Madrid ?

Dimanche, le site a affirmé qu’un accord avait été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui pourrait ainsi enfin toucher au but dans ce dossier après avoir connu plusieurs échecs. Et malgré les démentis, Foot Mercato persiste et signe ce mercredi, affirmant que Kylian Mbappé jouera bien à Madrid la saison prochaine. Un dossier qui ne ferait pas franchement réagir dans le vestiaire. .

Les joueurs esquivent le sujet