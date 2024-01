Mercato - PSG : Le Real Madrid va faire des folies pour Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG n'est pas forcément le club le plus serein actuellement. Le club de la capitale a beau être premier de Ligue 1, et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé inquiète les dirigeants parisiens. L'attaquant n'a toujours pas prolongé son contrat, et dans le même temps le Real Madrid serait prêt à faire des folies pour s'attacher ses services.

Kylian Mbappé a déclaré dernièrement qu'il n'avait pas encore pris sa décision pour son avenir. Le PSG a donc toujours une chance de conserver le champion du monde pour le moment, mais le temps ne joue pas en sa faveur. De plus, le Real Madrid est toujours déterminé à mettre la main sur le Français, et la Casa Blanca est prête à sortir l'artillerie lourde.

Le Real Madrid va faire des folies pour Mbappé

D'après les informations de L’Équipe , le Real Madrid serait prêt à offrir des conditions financières folles à Kylian Mbappé. Le Français deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, s'il rejoint l'Espagne. Toutefois, son salaire sera toujours inférieur à ce qu'il touche au PSG.

Une cour à trois pour Mbappé ?