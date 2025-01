Mercato - PSG : Paris accueille sa nouvelle star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi dernier, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Recruté en provenance de Naples contre 70M€, l’ailier de 23 ans a assisté à la victoire des siens mercredi contre Manchester City. Titulaire ce samedi soir face à Reims, le phénomène géorgien a été acclamé par le public du Parc des Princes.

Le PSG et Luis Enrique disposent d’un nouveau phénomène au sein de leur effectif. A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia a décidé de quitter Naples afin de rejoindre le club de la capitale, qui l’a recruté contre 70M€ après l’avoir longtemps convoité l’été dernier. Une signature majeure pour la formation parisienne, alors que de son côté, le Géorgien s’est dit très heureux de ce nouveau départ à Paris.

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux d’être là. Je veux vivre de nouveaux challenges en venant ici à Paris, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Je veux m’améliorer pour aider l’équipe au maximum et donner le meilleur de moi-même », avait déclaré Kvaratskhelia.

Le Parc des Princes déjà sous le charme du Géorgien

Ayant assisté à la victoire des siens face à Manchester City en Ligue des Champions ce mercredi (4-2), Khvicha Kvaratskhelia dispute ses premières minutes avec le PSG ce samedi soir face à Reims. Titularisé par Luis Enrique sur le côté gauche de l’attaque, le nouveau numéro 7 du PSG a été acclamé par le public du Parc des Princes lors de l’échauffement des Parisiens, alors que le CUP (Collectif Ultra Paris) a scandé son nom à plusieurs reprises avant la rencontre. A noter que Kvaratskhelia a également eu le droit à une rapide présentation avant le coup d’envoi.