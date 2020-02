Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 13 février 2020 à 23h15 par Th.B.

Bien qu’il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable, Leandro Paredes serait totalement intégré au vestiaire du PSG et s’estimerait pleinement parisien.

Arrivé à l’hiver 2019 au PSG, Leandro Paredes n’est jamais parvenu à se faire une place de choix dans l’effectif de Thomas Tuchel. Et les arrivées d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera l’été dernier ont compliqué ses plans, l’Argentin évoluant au même poste que les deux recrues estivales. Le milieu de terrain du PSG ouvrait dernièrement la porte à un retour à Boca Juniors à terme, mais son avenir résiderait à Paris.

Paredes se sentirait pleinement impliqué au PSG !