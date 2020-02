Foot - Mercato

Mercato : Valverde évoque sa prochaine destination !

Publié le 13 février 2020 à 22h40 par La rédaction

Limogé le 13 janvier dernier par le FC Barcelone, Ernesto Valverde s’est prononcé sur la suite de sa carrière. Et l’ancien technicien a ouvert la porte à une destination exotique.