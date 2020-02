Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Malcom révèle les raisons de son départ en Russie !

Publié le 13 février 2020 à 22h30 par Th.B.

Après seulement une saison passée au FC Barcelone, Malcom s’est engagé avec le Zenith Saint-Pétersbourg l’été dernier et ce choix était totalement justifié selon le Brésilien.

À l’été 2018, Malcom quittait les Girondins de Bordeaux et snobait la Roma pour signer au FC Barcelone. Un club qu’il qualifiait de très familial à l’occasion d’un entretien accordé à Barça TV l’année dernière. Cependant, après un exercice au cours duquel il n’a jamais totalement convaincu le staff technique, Malcom a été transféré au Zenith Saint-Pétersbourg lors du dernier mercato estival. Le Brésilien a assuré avoir quitté le FC Barcelone en bons termes en s’engageant avec le club adéquat.

« Il y avait trois ou quatre équipes, mais le Zenith a été celle qui me voulait vraiment et j’ai choisi le Zenith »