Mercato - Barcelone : Ernesto Valverde revient sur son expérience au Barça…

Publié le 13 février 2020 à 21h30 par La rédaction

Ernesto Valverde sera donc resté 2 ans et demi sur le banc du FC Barcelone. Et malgré la fin compliquée, l’entraîneur espagnol ne regrette rien.

Désormais, c’est Quique Setien qui est aux commandes au FC Barcelone. Il a ainsi succédé à Ernesto Valverde, qui a fini par être remercié par sa direction en raison des mauvais résultats et des piètres prestations réalisées par son équipe. Arrivé en 2017, El Txingurri va désormais ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière d’entraîneur. Malgré tout, Valverde garde un bon souvenir de son passage sur le banc du Barça.

« Une chance incroyable »