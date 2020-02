Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire prend position pour le remplaçant de Dembélé !

Publié le 13 février 2020 à 19h30 par A.C.

Au sein du FC Barcelone on semble avoir hâte qu’un renfort offensive arrive, pour pallier les absences d’Ousmane Dembélé et de Luis Suarez.

C’est un coup dur pour le FC Barcelone. Après Luis Suarez, qui sera absent pour une durée de cinq mois, le club catalan va devoir faire à moins d’Ousmane Dembélé pour au moins six mois. Ainsi, les dirigeants barcelonais souhaiteraient recruter un joker médical et aurait demandé à la Fédération espagnole une dérogation. Plusieurs pistes sont étudiées, de celle menant à Angel Rodriguez de Getafe à Christian Stuani de Girone, en passant par Lucas Pérez du Deportivo Alavés et Willian José de la Real Sociedad.

« N’importe qui serait le bienvenu »