Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation retentissante sur le dossier Werner !

Publié le 13 février 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

En plus du FC Barcelone, Liverpool aurait des vues sur Timo Werner et envisagerait sérieusement de recruter le buteur allemand. Mais il faudra se hâter pour profiter de sa clause libératoire à 60M€…

Comme l’a révélé la presse allemande mercredi, c’est finalement Jürgen Klopp qui pourrait rafler la mise l’été prochain avec Timo Werner. Le buteur allemand du RB Leipzig, qui intéresserait également le FC Barcelone dans l’optique de la succession de Luis Suarez, serait le grand favori de l’entraîneur de Liverpool pour renforcer son attaque. D’ailleurs, Werner aurait dans son contrat une clause libératoire de 60M€, mais la presse allemande a apporté une précision de taille sur cette clause.

La clause de Werner valable jusqu'à fin avril ?