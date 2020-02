Mercato - Barcelone : Cette annonce surréaliste dans ce dossier à 60M€ !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que la presse allemande envoie Timo Werner du côté de Liverpool ce mercredi, lui qui est sur les tablettes du FC Barcelone, le Red Bull Leipzig a réagi à cette information sous le ton de l’humour en annonçant son buteur sur le départ vers une tout autre destination.

Dans l’optique de dénicher un successeur à Luis Suarez, le FC Barcelone scruterait le marché pour parvenir à ses fins. Les pistes se multiplieraient et l’une d’elles mènerait à Timo Werner, international allemand de 23 ans évoluant au Red Bull Leipzig. Cependant, Jürgen Klopp ferait de Werner une véritable option pour le mercato estival de Liverpool. Sport BILD assurait d’ailleurs que les Reds pourraient lever la clause libératoire fixée à 60M€ par Leipzig dans le contrat de son attaquant.

Sur Twitter , le Red Bull Leipzig s’est servi de son compte officiel ce mercredi pour répondre à cette rumeur en utilisant une pointe de sarcasme, afin sans doute d’ironiser les multitudes de rumeurs concernant Timo Werner à l’approche du mercato estival, lui qui est contractuellement lié au club de Bundesliga jusqu’en juin 2023. « Nous sommes au courant (NDLR que Liverpool est intéressé par Werner), il se dirige vers Tottenham par contre ». Voici la réponse pleine d’humour du RB Leipzig concernant l’avenir de son international. Reste à savoir quel dénouement connaîtra ce dossier.

We heared, he is headed towards #Tottenham though ...