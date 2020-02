Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste surprenante pour remplacer Ousmane Dembélé ?

Publié le 13 février 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un renfort médical en raison de la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone songerait finalement à un joueur de Levante pour trouver son bonheur.

Willian José (Real Sociedad), Angel (Getafe) ou encore Loren (Betis Séville)… Le FC Barcelone multiplierait les pistes en attaque pour pallier la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé, qui sera éloigné des terrains pour les six prochains mois. Le club catalan devrait donc avoir le droit d’attirer un joker médical, et aurait 15M€ de budget pour trouver son bonheur sur le marché. D’ailleurs, la presse espagnole fait état d’une toute nouvelle piste pour le Barça.

Roger Marti vers le FC Barcelone ?