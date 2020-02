Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu sous pression pour l’avenir de Dembélé ?

Publié le 13 février 2020 à 9h30 par A.M.

Malgré sa volonté de conserver Ousmane Dembélé, Josep Maria Bartomeu pourrait bien être contraint de céder le Français l’été prochain. Explications.

L’avenir d’Ousmane Dembélé risque de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, l’ailier français recruté pour 145M€, bonus compris, en 2017 a encore rechuté. Opéré mardi suite à une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, l’ancien joueur du Stade Rennais sera absent jusqu’à la fin de la saison et manquera donc l’Euro. Mais surtout, son avenir au FC Barcelone s’inscrit nécessairement en pointillés.

Dembélé aurait de moins en moins de soutiens en interne