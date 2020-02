Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Coutinho à… Liverpool ?

Publié le 13 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Se cherchant depuis son départ de Liverpool pour le FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait pu revenir au sein du club de la Mersey. C’était du moins le souhait de Jürgen Klopp.

Ne semblant pas donner satisfaction aux dirigeants du Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas s’éterniser en Bavière. Prêté par le FC Barcelone au champion d’Allemagne jusqu’à la fin de la saison, le Brésilien aurait donc de fortes chances d’effectuer, brièvement, son grand retour en Catalogne. En effet, ce devrait être un bref retour puisque le Barça aurait pour projet de le vendre au plus offrant pour une somme avoisinant les 80M€. Et un retour à Liverpool est évoqué dans la presse ces derniers temps.

Liverpool discuterait de Coutinho en coulisse