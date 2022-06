Mercato - PSG : Ousmane Dembélé va échapper au PSG

Foot - Mercato - PSG

Alors que le FC Barcelone peinerait toujours autant à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, en raison de l’absence d’un accord avec le champion du monde tricolore, le PSG devrait passer à côté du Français à cause d’une vieille connaissance en la personne de Thomas Tuchel. Explications.

« Dembélé a une proposition sur notre table, mais il ne l'a pas acceptée. Nous n'avons aucune réponse de sa part ». Voici le message lourd de sens que Joan Laporta a livré à l’occasion de sa dernière sortie médiatique. Le président du FC Barcelone attend donc, toujours patiemment, la décision finale d’Ousmane Dembélé qui est sous contrat au Barça que jusqu’au 30 juin prochain. Bien que le nouveau conseiller sportif Luis Campos ne soit pas emballé par l’idée de voir débarquer Dembélé au PSG comme Le Parisien le révélait à la toute fin du mois de mai, le président Nasser Al-Khelaïfi serait pour sa part, particulièrement emballé par l’idée de boucler sa venue et piloterait même cette opération d’après Foot Mercato . Néanmoins, le Chelsea de Thomas Tuchel pourrait contrecarrer les plans du PSG comme talkSPORT l’affirmait ces derniers jours.

Chelsea are growing increasingly confident of landing Barcelona forward Ousmane Dembele, according to reports 🔵The winger had been in talks over an extension at Camp Nou but now looks poised to leave as a free agent, with the Blues ready to move in ⚽