Mercato - PSG : Un transfert imminent pour Di Maria ? La réponse

Foot - Mercato - PSG

Après sept années au PSG, Angel Di Maria a officiellement quitté le club de la capitale cet été. Proche de la Juventus, l’international argentin a remis sa décision en question lorsque le FC Barcelone a débarqué dans ce dossier. Son choix se fait désormais attendre, mais la Vieille Dame, qui ne compte pas réaugmenter son offre, s’attend à un dénouement dans les prochains jours.

Si son départ du PSG est officiel, Angel Di Maria n’a pas encore tranché pour son avenir. La Juventus ou le FC Barcelone, l’international argentin a le choix. Annoncé tout proche du club italien pendant des semaines, l’intérêt du Barça a finalement relancé ce dossier. L’idée de revenir en Espagne semble plaire à Angel Di Maria qui avait brillé sous les couleurs du Real Madrid. En attendant, la Juve patiente…

Juve, il casting per gli esterni non si ferma. Dal Portogallo, è sfida al Benfica per Neres https://t.co/6Yx0EMgHC6 pic.twitter.com/4mjHqT1th1