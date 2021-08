Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le prix de l'opération Haaland !

Publié le 28 août 2021 à 0h15 par La rédaction

Le marché des attaquants continue de s'affoler. Après Cristiano Ronaldo qui s'en est allé du côté de Manchester United et en attendant celui de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait lui aussi quitter le Borussia Dortmund dans la foulée. Pour que le PSG puisse s'attacher ses services, il faudra débourser une belle somme d'argent.

Erling Braut Haaland est l'une des étoiles montantes du football européen. L'attaquant norvégien affole tout bonnement les compteurs du championnat allemand et a inscrit le but de la victoire ce vendredi face à Hoffenheim (3-2). En 63 matchs avec le Borussia Dortmund, Haaland a marqué à 63 reprises. Une efficacité diabolique qui a attiré les convoitises des plus grands clubs européens. Mais jusqu'à peu, Dortmund souhaitait conserver son joyau alors que le PSG le convoiterait dans l'optique de la succession de Kylian Mbappé.

150M€ comme prix de départ