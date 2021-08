Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le dossier Camavinga !

Publié le 27 août 2021 à 23h15 par La rédaction

Sur le départ du Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne sait toujours pas quoi son avenir sera fait à 4 jours de la fin du mercato. Un espoir pour le PSG ? Tout serait ouvert selon son entraîneur Bruno Génésio.

Après l’arrivée de Lionel Messi, le monde du football pensait le mercato du PSG terminé. Mais le club parisien n’exclut pas une dernière arrivée, notamment au milieu de terrain. Le joueur qui a animé l’été se nomme Paul Pogba mais le champion du monde français devrait honorer sa dernière année de contrat à Manchester United. Autre dossier sur le bureau des dirigeants parisiens, celui d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain rennais se verrait bien rejoindre le vice-champion de France et le Stade Rennais réclame 30M€ pour libérer le joueur de 18 ans.

« On espère un dénouement heureux pour tout le monde »