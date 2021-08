Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi connait déjà le tarif pour Haaland !

Publié le 27 août 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG voudrait remplacer Kylian Mbappé par Erling Haaland, le Borussia Dortmund ne voudrait pas vendre son joueur cet été… sauf éventuel montant colossal.

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est peut-être sur le point de quitter le PSG pour prendre la direction du Real Madrid. Et pour cause, après une nouvelle offre de 180 M€ bonus compris, les deux clubs sont entrés en négociation au sujet d’un potentiel transfert de l’international français de 22 ans. Et s’il reste à voir si les discussions aboutiront, le PSG s’activerait déjà pour le remplacer. Dans cette optique, la piste révélée par le10sport.com qu’est Erling Haaland commence à quelque peu percer. En effet, TeleMadrid et The Telegraph annoncent que Paris pourrait passer à l’action pour enrôler l’international norvégien du Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund prêt à ouvrir la porte pour 200 M€ ?