Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Nouvelle offre formulée pour Sadio Mané !

Publié le 7 juin 2022 à 12h15 par Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ cet été, Sadio Mané dispose d’un bon nombre d’options sur le marché. L’international sénégalais est lié à plusieurs clubs européens comme le Real Madrid, le Bayern Munich, le PSG ou encore l’OM. Le pensionnaire de Bundesliga ne compterait d’ailleurs rien lâcher pour le joueur de 30 ans et devrait formuler une nouvelle offre pour le recruter.

Pour le moment, l’avenir de Sadio Mané demeure très incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Sénégélais est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. Sa situation aurait attiré un bon nombre d’écuries européennes qui seraient prêtes à s’attacher ses services. Parmi les prétendants pour le joueur de 30 ans, on pourrait retrouver le PSG, l’OM, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. D’ailleurs, le club bavarois entendrait bien faire tout son possible pour convaincre Liverpool de lui céder Sadio Mané.

Le Bayern va revoir son offre à la hausse pour Sadio Mané