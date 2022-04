Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle étape dans le feuilleton Mbappé…

Publié le 10 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien déterminé à boucler au plus vite la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG met toutes ses forces dans la bataille. Et Mauricio Pochettino a d’ailleurs effectué une sortie médiatique surprenante à ce sujet…

Le feuilleton Kylian Mbappé s’emballe en coulisses ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant du PSG ainsi que son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments avancés par la direction parisienne, et une prolongation de contrat pourrait donc finalement aboutir. Le PSG a ainsi décidé de mettre toutes ses forces dans la bataille, et en conférence de presse vendredi, Mauricio Pochettino s’est d’ailleurs offert une sortie retentissante en incitant publiquement Mbappé à prolonger au plus vite avec le PSG.

« C'est le mieux pour Kylian à mon avis »