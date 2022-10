Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle désillusion pour le projet QSI ?

Publié le 14 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, N’Golo Kanté pourrait figurer sur le marché des agents libres. Ce qui ferait le bonheur du PSG qui suivrait sa situation. Pour autant, l’avenir du Français ne devrait pas s’écrire à Paris. Explications.

Depuis plusieurs années, le président Nasser Al-Khelaifi et les hauts décideurs qataris du PSG semblent courir derrière N’Golo Kanté. Dès le sacre de Leicester City à l'été 2016, celui qui allait devenir champion du monde avec l’Equipe de France deux ans plus tard aurait figuré dans les petits papiers du PSG, en vain puisqu’il a signé à Chelsea. Pendant, le passage de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, le dossier Kanté aurait également était d’actualité en interne.

Kanté n’aura pas satisfaction à Chelsea

Un second échec donc pour le PSG, mais N’Golo Kanté a finalement poursuivi son aventure à Chelsea qui pourrait néanmoins prendre fin à l’issue de la saison, soit à l’expiration de son contrat chez les Blues. Cependant, comme le10sport.com vous l’a souligné cette semaine, la priorité de Kanté est de prolonger son contrat à Chelsea pour y finir sa carrière. Cependant, en raison de ses pépins physiques récurrents, les dirigeants des Blues privilégient un contrat de courte durée et pour un salaire plus inférieur au sien comme The Evening Standard l’a affirmé ces dernières heures.

Kanté ne jurerait que par l’Espagne et le Barça serait sur les rangs