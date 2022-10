Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition est posée dans l’opération N’Golo Kanté

Publié le 13 octobre 2022 à 15h30 - mis à jour le 13 octobre 2022 à 15h30

Thomas Bourseau

Dans les petits papiers du PSG en marge du prochain mercato estival, N’Golo Kanté n’aurait pour le moment qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain à Chelsea. Pour autant, ladite prolongation ne serait pas une affaire bouclée au vu de la position des Blues sur la question. Explications.

N’Golo Kanté pourrait connaître des mois mouvementés d’ici le prochain mercato estival. En effet, en raison de sa situation contractuelle à Chelsea, son engagement prenant fin à l’issue de l’exercice en cours, Kanté attiserait de vives convoitises sur le marché des transferts. Piste de longue date du PSG, le champion du monde tricolore semblerait rester dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Courtisé par le PSG, Kanté affiche une volonté claire

Cependant, comme le10sport.com vous l’a dernièrement affirmé, N’Golo Kanté privilégie une prolongation de contrat à Chelsea, mais pas sous n’importe quelle condition. Et ce serait pour cette raison que les négociations avec les Blues seraient compliquées. Souhaitant effectuer la dernière partie de sa carrière à Chelsea, Kanté réclamerait un contrat longue durée lorsque le club londonien a une vision « court-termiste » toujours selon les informations du 10sport.com.

