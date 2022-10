Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà tranché pour Kylian Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 14h00

La rédaction

Alors que plusieurs informations concordantes sont sorties en France et en Espagne sur la volonté de départ de Kylian Mbappe dès le mercato d’hiver, faut-il s’attendre à une offensive rapide du Real Madrid ? En Espagne, le quotidien espagnol Marca affirme qu’il n’en sera rien. Faut-il y croire ? Analyse.

Suite aux révélations selon lesquelles Kylian Mbappe aurait l’intention de quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato d’hiver et qu’il en a informé sa direction, les regards se sont immédiatement et logiquement tournés vers le Real Madrid, qui a travaillé en vain sur le dossier ces deux dernières années, l’attaquant tricolore tournant en dernière minute le dos à l’accord de principe passé avec le club merengue pour prolonger avec le PSG.

Mercato - PSG : A Paris, le feuilleton Kylian Mbappé divise https://t.co/aRhNKf71nz pic.twitter.com/khvJawKXR8 — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Madrid ne peut pas oublier l’été dernier, c’est une question de statut…

Mais ces dernières heures, les échos remontés d’Espagne, notamment par le biais du quotidien sportif Marca, laissent clairement entendre que le club merengue n’allait pas s’affoler suite aux révélations sur la volonté de départ de Kylian Mbappe cet hiver. Selon Marca , la direction merengue n’aurait pas particulièrement l’intention de répondre favorablement à cet appel du pied. Faut-il y croire ou s’agit-il d’un coup de bluff madrilène ? Tout porte à croire qu’il ne s’agit pas d’un bluff. A l’inverse, l’attitude du Real apparaît tout à fait logique.

Mbappé en janvier, cela paraît impensable

D’une part, parce qu’au sein du Real Madrid, on considère fort probablement qu’il s’agit plus d’un coup de pression du clan Mbappe, mais que tout cela n’a aucune chance de se concrétiser en janvier sachant que le PSG ne le lâchera jamais si tôt. D’autre part, cette attitude des dirigeants madrilènes n’est pas sans rapport avec le faux bond de l’attaquant français l’été dernier. Lorsque l’on analyse la situation, il apparaît clair que le Real Madrid ne peut pas passer l’éponge comme ça sur le revirement du joueur. Il en va de son statut sur le mercato et du respect que doit inspirer l’institution Real.