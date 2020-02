Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Leonardo ?

Publié le 29 février 2020 à 21h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur de l’AS Roma, Leonardo ne serait pas la seule piste de l’homme d’affaires américain Dan Fredkin.

Revenu au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo reste très apprécié en Italie. Ainsi, Il Corriere dello Sport a récemment annoncé que Dan Friedkin, qui devrait bientôt racheter l’AS Roma, souhaiterait s’attacher les services du directeur sportif du PSG. Ce dernier serait tout simplement le « profil parfait » pour le milliardaire américain, déterminé à faire du club romain une place forte de Serie A et d’Europe.

Friedkin a déjà activé d’autres pistes pour son projet à l’AS Roma