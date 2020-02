Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang afficherait une volonté XXL pour son avenir !

Publié le 29 février 2020 à 21h00 par Th.B.

Le FC Barcelone penserait à Pierre-Emerick Aubameyang pour la succession de Luis Suarez. Cependant, l’attaquant d’Arsenal aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait rester et prolonger son contrat.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité mardi, Pierre-Emerick Aubameyang refusait d’entamer des discussions concrètes avec les dirigeants d’Arsenal pour une éventuelle prolongation de contrat, souhaitant voir quelle tournure prendra la fin de saison d’Arsenal. Ce qui sonnait donc comme une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui pouvait ainsi garder espoir dans le dossier Aubameyang, voyant en lui une piste probable pour la succession de Luis Suarez. Cependant, l’élimination d’Arsenal en Ligue Europa devrait redistribuer les cartes.

Revanchard, Aubameyang aurait repris les discussions avec Arsenal !