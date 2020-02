Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des prochains jours décisifs pour cette piste de Zubizarreta à 0€ ?

Publié le 29 février 2020 à 17h45 par La rédaction

En fin de contrat à Newcastle, Matthew Longstaff aurait éveillé l'intérêt de l'OM. Un possible renfort à moindre coût pour les Phocéens. Mais du c^ôté des Magpies, on souhaite rapidement résoudre la situation comme l'a révélé l'entraîneur, Steve Bruece.

L’OM a consolidé sa deuxième place en s’imposant, ce vendredi, 3 buts à 2 à Nîmes. Les joueurs d’André Villas-Boas sont de plus en plus proches de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ne pas juste faire de la figuration, les dirigeants olympiens auraient déjà tourné leur regard vers le prochain mercato estival. Et une piste mènerait du côté de la Premier League. The Athletic a effectivement annoncé que Matthew Longstaff figurerait dans la short-list des dirigeants de l’Olympique de Marseille. A 19 ans, le milieu de terrain de Newcastle est en fin de contrat. Face à ce danger, Steve Bruce, entraîneur des Magpies a fait un point.

« Une réunion est prévue la semaine prochaine »