Mercato - OM : Marcus Thuram en rajoute une couche sur son choix de snober l'OM

Publié le 29 février 2020 à 13h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Marcus Thuram aurait pu rejoindre l’OM. Alors qu’il a finalement posé ses valises à Mönchengladbach, l’attaquant français a expliqué son choix.

La direction de Mönchengladbach a su convaincre Marcus Thuram. Étincelant la saison dernière avec l’En Avant Guingamp, l’attaquant de 22 ans avait notamment séduit l’OM. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, aurait même tenté de recruter Thuram l’été dernier. Toutefois, le club phocéen a été devancé par le Borussia Mönchengladbach. Dans les colonnes de L’Équipe ce samedi, Marcus Thuram a expliqué pourquoi il avait préféré rejoindre l’écurie allemande.

«C’est là que tu sens qu’un club te veut»