Ce n’est clairement plus un secret, Randal Kolo Muani est sur le départ du côté du PSG, alors que Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui. Si de nombreux clubs sont intéressés par le numéro 23, ce serait désormais Chelsea qui compte sur son arrivée cet hiver, et qui devrait prochainement passer à l’action.

Le mois de janvier s’annonce animé pour le PSG. En plus d’un choc crucial en Ligue des Champions face à Manchester City (le 22 janvier prochain), le club de la capitale s’apprête à gérer de gros dossiers au niveau du mercato hivernal. N’étant plus convoqué par Luis Enrique, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG.

De nombreux clubs intéressés par Randal Kolo Muani

Comme révélé par le10sport.com dès le 21 novembre dernier, Manchester United s’est intéressé de près à la situation de l’attaquant français, en grande difficulté du côté du PSG. Depuis, plusieurs clubs de Premier League, de Bundesliga, mais également l’AS Monaco sont venus aux nouvelles pour Randal Kolo Muani, qui ne manque clairement pas de prétendants pour la suite de sa carrière.

Chelsea débarque dans le dossier !

Si le PSG espère se séparer de son numéro 23, un autre cador anglais vient de débarquer dans le dossier. En effet, ce dimanche soir, FootMercato révèle que Chelsea est intéressé par l’international Français. Les Blues devraient d’ailleurs contacter le PSG très prochainement avant de passer à l’action. Affaire à suivre de près dans ce qui risque d’être l’un des gros dossiers du mercato hivernal côté parisien...