Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 27 janvier 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Emre Can intéresserait également le Bayern Munich. Mais la presse allemande apporte de nouvelles précisions sur ce dossier…

De quoi sera fait l’avenir d’Emre Can (26 ans), alors que le milieu de terrain allemand intéresserait le PSG depuis plusieurs mois ' La presse italienne évoquait ce lundi matin un vif intérêt du Bayern Munich qui, en plus du Borussia Dortmund, se verrait bien rapatrier le joueur de la Juventus en Allemagne cet hiver. Le PSG aurait donc une lourde concurrence pour Emre Can, mais Sport Bild fait une nouvelle révélation décisive sur ce dossier.

Aucun intérêt du Bayern pour Can ?

Selon le quotidien allemand, le Bayern Munich n’aurait en réalité aucune intention de faire revenir Emre Can en Bavière d’ici la fin du mercato hivernal. En revanche, le joueur de la Juventus intéresserait trois cadors de Premier League : Tottenham, Arsenal ainsi que Manchester United, et la concurrence resterait donc forte pour le PSG dans ce dossier.