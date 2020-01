Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour Leonardo avec Emre Can ?

Publié le 27 janvier 2020 à 10h45 par J.-G.D.

Annoncé avec insistance vers le Borussia Dortmund, Emre Can, milieu de la Juventus et piste du PSG, attiserait également la convoitise du Bayern Munich.

Annoncé sur les traces d’Emre Can depuis l'été dernier, Leonardo devra obligatoirement se débarrasser du Borussia Dortmund pour parvenir à ses fins. Le directeur sportif du PSG aurait du retard sur le BvB, annoncé en pole position pour le milieu de terrain de la Juventus. À moins que le Bayern Munich pointe le bout de son nez. Récemment interrogé sur un possible retour d’Emre Can cet hiver, Hans-Dieter Flick, coach du club, lui ouvrait grand la porte : « Emre Can ? Tant que la fenêtre des transferts est ouverte, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Il a tout simplement les qualités pour jouer dans n’importe quel club de Bundesliga ». Et l’intérêt du Bayern se confirmerait assez sérieusement.

Le Bayern Munich en embuscade ?