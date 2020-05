Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar va pouvoir aider à un super recrutement !

Publié le 28 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau latéral gauche pour cet été, le PSG a coché le nom d’Alex Telles. Et la perspective de rejoindre Neymar enchanterait déjà le joueur du FC Porto…

Layvin Kurzawa arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo s’est déjà mis en quête d’un nouveau profil au poste de latéral gauche. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines (Théo Hernandez, Nicolas Tagliafico, Alex Sandro…), mais c’est aujourd’hui l’option Alex Telles qui semble tenir la corde. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé suite aux révélations de la presse portugaise mercredi, le PSG n’a pas encore trouvé d’accord avec le FC Porto pour Telles, mais il a des arguments de taille.

Le « clan » des Brésiliens peut aider pour Telles