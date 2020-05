Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel tient son trio d’attaque XXL pour l’année prochaine !

Publié le 28 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir incertain de Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG serait déjà fixé sur ces trois dossiers pour cet été.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le PSG fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. Et les attaquants du club de la capitale font couler beaucoup d’encre, puisqu’ils ont chacun leur courtisan attiré : Kylian Mbappé intéresse le Real Madrid depuis plusieurs années, le FC Barcelone voudrait absolument faire revenir Neymar, et Mauro Icardi intéresserait énormément la Juventus. Mais la tendance semble claire pour les trois stars du PSG…

Mbappé, Neymar et Icardi devraient rester

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport mardi, le PSG et l’Inter Milan seraient tout proches de trouver un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Leonardo, qui souhaitait renégocier à la baisse l’option initiale fixée à 70M€ dont il disposait, devrait finalement verser 60M€ à l’Inter pour recruter Icardi. Et sachant que Kylian Mbappé et Neymar ne devraient pas non plus quitter le PSG avant l’été 2021, le trio offensif de Thomas Tuchel devrait rester intact.