Mercato - PSG : Mbappe, Neymar... Tuchel sauvé par ses stars ?

Publié le 20 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Thomas Tuchel pourrait bien être sauvé par sa proximité avec Kylian Mbappé et Neymar.

« Est-ce que je dois rester en poste? C'est toujours pareil. A chaque fois qu'on perd un match je dois partir, il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui créez cela, ce n'est pas moi. Je ne lis rien dans la presse, et je reste calme ». Comme il l'expliquait récemment, Thomas Tuchel ne se concentre pas sur les rumeurs entourant son avenir. Et pour cause, il préfère rester concentrer sur son travail avec le PSG, malgré le fait que Leonardo travaillerait pour lui trouver un successeur. Mais d'après Philippe Sanfourche, le technicien allemand est non seulement protégé par la crise, mais également par sa relation avec les deux stars du vestiaire : Kylian Mbappé et Neymar.

«Ce qui protège Tuchel, c’est la relation qu’il a instaurée avec ses deux stars»