Mercato - PSG : Une promesse de Mbappé au Qatar ? Leonardo aurait menti !

A quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe pourrait rejoindre le Real Madrid.

Les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain jusque-là très cordiales, semblent s’être quelque peu tendues. La pomme de la discorde se nomme Kylian Mbappé, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com ne souhaite toujours pas prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Le PSG pourrait donc le perdre gratuitement l’été prochain, mais cela ne semble pas effrayer les dirigeants, qui ont récemment refusé une offre de 160M€ du Real Madrid, comme l’a confirmé Leonardo. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra » a expliqué à plusieurs médias le directeur sportif du Paris Saint-Germain, assurant que Mbappé aurait lui aurait fait une promesse. « Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit ».

Mbappé aurait toujours joué cartes sur table