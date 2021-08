Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce fracassante pour le transfert de Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 20h30 par Axel Cornic

En Espagne, on semble avoir un avis tranché concernant l’énorme bras de fer entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui va décider l’avenir de Kylian Mbappé.

Tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé. A moins d’un an de la fin de son contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne souhaite toujours pas prolonger, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Une situation qui pousse les dirigeants parisiens à envisager toutes les options et qui a incité le Real Madrid à passer à l’action, présentant une offre de 160M€. Leonardo a toutefois pris la parole ce mercredi, annonçant avoir refusé cette offre du Real Madrid, confirmant toutefois que Kylian Mbappé souhaite bien quitter le PSG. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante » a expliqué à plusieurs médias français le directeur sportif du Paris Saint-Germain. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions ». En attendant, le PSG se prépare à un éventuel départ de Mbappé, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com.

« Mbappé ne veut pas partir gratuit, il veut que le PSG reçoive de l’argent »