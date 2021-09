Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Haaland bientôt réunis ? La réponse !

Publié le 4 septembre 2021 à 22h15 par H.G.

Si le PSG et le Real Madrid pourraient prétendre à associer Kylian Mbappé et Erling Haaland, tout indique que cela n’arrivera pas. Analyse.

Au terme d’un feuilleton en fin de mercato, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG à moins d’un an de la fin de son contrat dans la capitale française. Le club parisien a effectivement refusé de le laisser partir au Real Madrid, écurie qu’il voulait rejoindre et qui a effectué son possible dans l’optique d’accueillir le joueur de 22 ans cet été. Ainsi, toute l’attention des Merengue est maintenant concentrée sur le fait de recruter Kylian Mbappé dans le cadre d’un transfert libre l’été prochain, et cela donne des ailes aux Madrilènes qui s’imaginent maintenant recruter Erling Haaland en parallèle. Erling Haaland qui est également ciblé par le PSG dans l’optique de compenser un éventuel départ libre de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Kylian Mbappé et Erling Haaland, destins séparés !