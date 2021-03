Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, CR7, Haaland… Le Real Madrid a tranché !

Publié le 25 mars 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé, tout comme sur celles de Cristiano Ronaldo et d’Erling Haaland, le club de la capitale espagnole aurait une priorité claire entre ces trois hommes.

Kylian Mbappé vit-il ses derniers mois en tant que joueur du PSG ? La question mérite de se poser au regard de la situation contractuelle de l’international français. Son bail expirera en effet le 30 juin 2022, et Paris pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été s’il n’a pas réussi à le convaincre de prolonger d’ici-là. En effet, cas contraire, le club parisien s’exposerait au risque d’un départ libre de Kylian Mbappé, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Et justement, tout indique que l’écurie madrilène n’a pas la moindre intention de lâcher le numéro 7 du PSG.

Kylian Mbappé resterait LA priorité du Real Madrid