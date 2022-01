Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Martial, Aubameyang, Depay... Leonardo prépare du lourd !

Publié le 5 janvier 2022 à 19h30 par A.C.

Le visage du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer au cours des semaines ou mois, avec Leonardo qui travaillerait déjà sur plusieurs pistes bien précises.

Qui va accompagner Lionel Messi et Neymar au cours des prochaines années ? Le départ de Kylian Mbappé semble être devenu inévitable et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain prépare l’avenir sans lui. Erling Haaland est un profil très apprécié au sein du club et ça semble logique, puisqu’il fracasse tous les records de précocité au Borussia Dortmund. Son prix pourrait osciller entre 75 et 90M€ mais cela représente un excellent investissement sachant qu’Haaland n’a que 21 ans et qu’il semble être promis à un avenir radieux. L’autre profil apprécié par le PSG est selon nos informations celui de Robert Lewandowski. Après avoir tout gagné au Bayern Munich, le Polonais aimerait changer de club et son agent Pini Zahavi pourrait être un allié de taille du PSG, un peu comme lors de l’arrivée de Neymar en 2017.

Ça pourrait bouger cet hiver comme à la fin de la saison