Mercato - PSG : Marquinhos était à deux doigts de quitter le PSG…

Publié le 16 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Capitaine du PSG depuis l’été dernier et le départ de Thiago Silva, Marquinhos aurait pu ne jamais avoir cette responsabilité. Le Brésilien ne s’est pas caché au micro de France Bleu en avouant avoir pensé à partir.

Arrivé à l’été 2013, celui qui est connu pour avoir été l’ultime recrue de Leonardo avant son départ du poste de la direction sportive le même été, Marquinhos est passé de promesse à successeur attitré de Thiago Silva jusqu’à capitaine. L’international brésilien est un vrai parisien désormais et n’a pas caché le fait d’être pleinement investi au Paris Saint-Germain quitte à évoquer une retraite au sein du club de la capitale. Néanmoins, son aventure au PSG aurait pu couper court avec un transfert. Une option que Marquinhos a pris en considération.

« J’ai eu des propositions et j’ai pensé à partir »