Mercato - PSG : Luis Enrique viré, «rien n'est impossible»

Ce mardi soir, la victoire était obligatoire pour le PSG face à Salzbourg pour continuer de croire à une qualification pour la suite de la Ligue des champions. Le club de la capitale l'a emporté, mais rien n'est encore acté. Cela pourrait-il alors avoir un futur impact sur l'avenir de Luis Enrique ? Il ne faudrait rien exclure au PSG.

Avec 7 points au compteur, le PSG n'est encore pas sûr de se qualifier dans le top 24 de la Ligue des champions. Le club de la capitale doit encore disputer 2 matchs et tout est possible. Y compris une élimination. Logiquement, cela serait un fiasco. Est-ce qu'il y aura des conséquences ? Luis Enrique pourrait-il se faire virer par le PSG ?

« L'entraîneur du futur du PSG »

Journaliste pour Le Parisien, Marc Mechenoua a été interrogé sur l'avenir de Luis Enrique au PSG en cas d'élimination en Ligue des Champions. « Avec ce club rien n'est impossible. Mais en coulisses, de Doha au président, on assure que Luis Enrique est l'entraîneur du futur du PSG et il a resigné fin septembre pour deux années de plus », explique-t-il.

« La seule possibilité pour qu'il y ait une fin proche »

Le PSG ne devrait donc pas virer Luis Enrique prochainement. Il n'empêche qu'un départ de l'Espagnol peut encore être possible. « Ce n'est que mon opinion mais la seule possibilité pour qu'il y ait une fin proche, c'est qu'il parte de lui-même », a ajouté Marc Mechenoua.