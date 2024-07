Mercato - PSG : Luis Enrique se fait recaler à l’étranger !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain cible plusieurs pistes au milieu de terrain dans l’optique de renforcer l’entrejeu de Luis Enrique. Joshua Kimmich ferait tourner la tête de l’entraîneur du PSG, mais le technicien espagnol ne devrait pas pouvoir compter sur le milieu de terrain défensif du Bayern Munich. Et la volonté de l’international allemand en est la cause.

Joshua Kimmich a bouclé sa neuvième saison au Bayern Munich, et il se pourrait que ce soit sa dernière. À 29 ans, Kimmich semble avoir fait le tour de la question au sein du club bavarois où il a tout gagné dont la Ligue des champions en 2020 lors du Final 8 contre le PSG. Un club auquel il est lié à une année de l’expiration de son contrat. RMC Sport confiait dernièrement que Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, apprécierait particulièrement son profil et attendrait de ses dirigeants qu’un remplaçant à Manuel Ugarte, annoncé sur le départ, soit déniché.

Mercato : La tradition continue au PSG, ils sont menacés ! https://t.co/uWA18pfJWo pic.twitter.com/p1K2NoIUVo — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Courtisé par le PSG, Joshua Kimmich s’est exprimé sur son avenir

Joshua Kimmich a été invité à s’exprimer sur son avenir pendant l’Euro avant l’élimination de l’Allemagne face à l’Espagne en quart de finale (2-1) le 5 juillet dernier. « Cela ne dépend pas seulement de moi, mais aussi du club. La situation n'est pas incertaine pour moi. Il me reste encore un an de contrat. Je me concentre sur l’Euro. Après cela, je suis sûr qu'il y aura une discussion. Le Bayern est mon premier interlocuteur ».

Joshua Kimmich ne veut pas du PSG ?

Quand bien même le Bayern Munich sera son premier interlocuteur, Joshua Kimmich saurait déjà ce qu’il ne veut pas pour son avenir, à défaut de savoir ce qu’il veut. Rester ou partir du Bayern Munich ? Le suspense est à son comble. Néanmoins, il ne devrait pas y avoir d’arrivée au PSG. La cause ? La simple et bonne raison que Joshua Kimmich ne voudrait pas aller au Paris Saint-Germain cet été. Diverses pistes sont encore explorées pour Joshua Kimmich, que ce soit en Espagne ou en Angleterre à Manchester City notamment. Mais le PSG n’aurait plus ses chances dans cette opération selon la presse allemande. Reste à savoir quelle sera la recrue du PSG.