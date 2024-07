Mercato - PSG : Coup de théâtre signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte n’est clairement plus une pierre angulaire du milieu de terrain du PSG dans l’esprit de Luis Enrique. C’est du moins ce que le journaliste Duncan Castles a assuré ces dernières heures. Le projet de l’entraîneur du Paris Saint-Germain serait de le vendre et de réinvestir dans la foulée sur le mercato.

Le PSG a mis la main sur Manuel Ugarte à l’occasion du dernier mercato estival. Pour ce faire, le comité directeur mené par Luis Campos en sa qualité de conseiller football avait pris la décision de lever la clause libératoire présente dans son ancien contrat au Sporting Lisbonne qui s’élevait à 60M€. Rapidement, le milieu de terrain de 23 ans s’est fait une place dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain sous la houlette de Luis Enrique.

Luis Enrique à l’origine du feuilleton Ugarte ?

Toutefois, les semaines passant, l’importance de Manuel Ugarte et ses apparitions ont diminué. Jusqu’à ce que l’international uruguayen en arrive au stade de se contenter de bouts de matchs de temps en temps en étant carrément écarté par Luis Enrique de la double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Ces dernières semaines, il est question d’un éventuel transfert de Manuel Ugarte à Manchester United. Et cette rumeur ne serait pas sortie de nulle part. D’après Duncan Castles, l’international uruguayen n’aurait pas apporté pleine satisfaction à Luis Enrique. L’entraîneur du PSG militerait en interne pour que sa direction parvienne à définitivement se séparer d’Ugarte et le remplace dans la foulée par un autre milieu de terrain.

Le PSG veut recouvrir sa mise

Mais ce n’est pas tout. Pendant le dernier épisode du Transfers Podcast, le journaliste du Times a confié que Manuel Ugarte avait bel et bien été offert à Manchester United. Toutefois, les Red Devils n’auraient eu que de simples discussions au sujet de l’éventuel recrutement de Manuel Ugarte. Le PSG, pour sa part, serait grandement partant pour leur vendre leur recrue à 60M€, mais pas à n’importe quel prix. Le club parisien aimerait avoir un retour sur investissement et réclamerait une somme avoisinant le prix de l’achat effectué il y a un an de cela. Le message est passé.