Mercato : Un buteur veut signer au PSG !

Depuis plusieurs mois, le PSG doit préparer l'après-Mbappé. Il faut donc penser à recruter un nouvel attaquant de talent capable de le remplacer et le club de la capitale a plusieurs pistes. C'est Naples qui est très sollicité ces dernières semaines pour ses deux stars : Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Le Nigérian ne serait d'ailleurs pas contre un retour en Ligue 1, lui qui avait fait le bonheur du LOSC il y a quelques années.

Courtisé par de nombreux clubs, Victor Osimhen est loin d'être une proie facile. L'international nigérian évolue à Naples depuis 2020 et il fait le bonheur du club italien. Si son départ est évoqué, rien ne sera facile vu la ténacité de son président Aurelio De Laurentiis. Mais le PSG peut garder espoir puisqu'Osimhen serait plus tenté par le grand club français que par certains de ses prétendants. Les Parisiens ont un avantage dans ce dossier puisque Luis Campos connaît très bien ce joueur.

Osimhen ne veut pas de l'Arabie Saoudite

Récemment, le club d'Al-Ahli a tenté une grosse offre pour convaincre Naples à hauteur de 95M€. Le club de Serie A n'a pas été convaincu par la proposition et attend un chèque encore plus gros pour Victor Osimhen. D'après les informations d'Il Mattino, le Nigérian ne veut de toute façon pas faire ses valises en direction de l'Arabie Saoudite. Il voudrait d'ailleurs signer au PSG pour éviter la Saudi Pro League. C'est donc un point positif de plus dans le dossier pour le club de la capitale.

Le PSG vers un gros coup ?

En désignant Victor Osimhen parmi les potentiels remplaçants de Kylian Mbappé, le PSG sait qu'il s'est lancé dans un dossier difficile. Le club serait prêt à tout pour s'offrir le Nigérian ou Khvicha Kvaratskhelia, voire les deux. La proximité entre l'attaquant et Luis Campos est un vrai plus pour le PSG puisque les deux hommes ont déjà échangé lors de leur passage à Lille.