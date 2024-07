Mercato : Un crack va trancher, c’est terminé pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme indiqué par Le 10 Sport dès le mois de janvier, Leny Yoro est l’une des priorités du PSG lors de cette période de mercato. En plus de la concurrence du Real Madrid, le club de la capitale a vu Manchester United s’immiscer dans ce dossier. Le défenseur du LOSC devrait trancher entre ces deux clubs et ne pas rejoindre Paris.

Après avoir échoué l’hiver dernier, le PSG avait l’intention de revenir à la charge cet été dans le dossier Leny Yoro, comme indiqué par Le 10 Sport. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, le défenseur âgé de 18 ans va quitter le LOSC. Mais sa prochaine destination est encore incertaine, lui qui est également dans le viseur du Real Madrid et de Manchester United.

Manchester United propose 60M€

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid semblait tenir la corde afin de s’attacher les services de Leny Yoro. Cependant, Manchester United a récemment formulé une offre de 60M€, acceptée par le LOSC. Les Red Devils essayent maintenant de le convaincre de les rejoindre.

Le Real Madrid ou Manchester United pour Yoro

D’après les informations du journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, c’est d’ailleurs entre le Real Madrid et Manchester United que l’avenir de Leny Yoro va se jouer. Ce dernier n’a pas encore fait son choix, mais ce sont les deux clubs qui sont actuellement à la lutte pour le recruter. Une piste visiblement à oublier pour le PSG.